Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 450 - 550 USD

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin - Etsu Việt Nam (Lô CN5.2D Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải

- Phụ trách quản lý vận hành sản xuất công đoạn đóng gói thành phẩm để đảm bảo quá trình hàng hóa xuất khẩu thông xuất và chính xác

- Xử lý các vấn đề chất lượng liên quan

- Đưa ra các báo cáo cải tiến quá trình

- Các công việc khác được phân công

- Nữ, dưới 38 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành

- Có tối thiểu 1 năm QA/QC trong nhà máy sản xuất,

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và nhân lực

- Tiếng Anh khá, TOEIC >600

-Thành thạo Excel, Word, MS Office, ưu tiên sử dụng được VBA

- Cẩn thận, có trách nhiệm và tinh thần làm việc đội nhóm

