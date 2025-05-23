Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 450 - 550 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Mức lương
450 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin
- Etsu Việt Nam (Lô CN5.2D Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 450 - 550 USD
- Phụ trách quản lý vận hành sản xuất công đoạn đóng gói thành phẩm để đảm bảo quá trình hàng hóa xuất khẩu thông xuất và chính xác
- Xử lý các vấn đề chất lượng liên quan
- Đưa ra các báo cáo cải tiến quá trình
- Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 450 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, dưới 38 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
- Có tối thiểu 1 năm QA/QC trong nhà máy sản xuất,
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và nhân lực
- Tiếng Anh khá, TOEIC >600
-Thành thạo Excel, Word, MS Office, ưu tiên sử dụng được VBA
- Cẩn thận, có trách nhiệm và tinh thần làm việc đội nhóm
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
- Có tối thiểu 1 năm QA/QC trong nhà máy sản xuất,
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và nhân lực
- Tiếng Anh khá, TOEIC >600
-Thành thạo Excel, Word, MS Office, ưu tiên sử dụng được VBA
- Cẩn thận, có trách nhiệm và tinh thần làm việc đội nhóm
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI