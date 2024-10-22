Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Cà Mau

- Cần Thơ

- Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra và phê duyệt các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng trên chứng từ và trên chương trình giao dịch theo quy định.
2. Giám sát việc tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại quầy của các Giao dịch viên 3. Hàng ngày kiểm tra và chấm lại chứng từ với liệt kê chứng từ của các Giao dịch viên
4. Hướng dẫn các giao dịch viên hạch toán chính xác các giao dịch phát sinh;
5. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và các công việc được giao khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Giao dịch viên. Nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến DVKH.
Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương.
Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc.
Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc.
Ngoại giao tốt, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng đáng với năng lực
-Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thịtrường
-Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc -Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, thăm hỏi ốm đau...
-Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
-Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ - Du lịch 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
-Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
-Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
-Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

