Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cà Mau: Vincom Plaza Cà Mau, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
1. Phụ trách công việc dịch thuật hàng ngày
2. Hỗ trợ công tác mua sắm thiết bị vật tư, công việc hậu cần;
3. Đi công tác theo yêu cầu công việc.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Sử dụng được tiếng Trung, biết tiếng Anh là một lợi thế
2. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;
3. Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề;
4. Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh do lĩnh vực đặc thù
2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
3. Trợ cấp chi phí nhà ở, ăn uống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
