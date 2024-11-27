Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: Vincom Plaza Cà Mau, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Phụ trách công việc dịch thuật hàng ngày

2. Hỗ trợ công tác mua sắm thiết bị vật tư, công việc hậu cần;

3. Đi công tác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng được tiếng Trung, biết tiếng Anh là một lợi thế

2. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

3. Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề;

4. Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh do lĩnh vực đặc thù

2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

3. Trợ cấp chi phí nhà ở, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.