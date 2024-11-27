Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau: Vincom Plaza Cà Mau, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Phụ trách công việc dịch thuật hàng ngày
2. Hỗ trợ công tác mua sắm thiết bị vật tư, công việc hậu cần;
3. Đi công tác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng được tiếng Trung, biết tiếng Anh là một lợi thế
2. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;
3. Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề;
4. Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh do lĩnh vực đặc thù
2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
3. Trợ cấp chi phí nhà ở, ăn uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH POWERCHINA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1602, tầng 16, Tòa nhà TCT 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

