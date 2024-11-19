Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- (Công Viên Thiên Đường Bảo Sơn) Km5+200 đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức

- Khu văn phòng tầng 6 Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình khuyến mại,sự kiện, lễ hội cho Công viên Thiên đường Bảo Sơn
- Xây dựng và quản trị hệ thống biển bảng, Print & OOH, các vật phẩm phục vụ cho chiến dịch truyền thông quảng cáo của Công viên nhằm đạt hiệu quả hiển thị đồng thời đảm bảo hình ảnh củathương hiệu.
- Làm việc với thiết kế & media để sản xuất POSM, banner online,hệ thống video… phục vụ truyền thông.
- Triển khai các công việc tổ chức sự kiện, trang trí công viên và các chương trình nghệ thuật
- Xây dựng và triển khai hoạt động booking Social Media,KOL/KOC theo từng chiến dịch và đồng thời khai thác tối đa năng lực của đối tác.
- Triển khai việc hoàn thiện Hợp đồng, hồ sơ thanh toán, nghiệm thu thanh lý với các đối tác booking đáp ứng đúng tiến độ công việc
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến trưa Thứ 7

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhạy bén, chủ động,cẩn thận, chăm chỉ

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 8 – 11 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Mức lương:
- Làm việc trong môi trường Marketing năng động.
- Hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong Tập đoàn cho nhân viên và gia đình, bạn bè của nhân viên.
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác của bệnh viện nói riêng và Tập đoàn Bảo Sơn nói chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km5 + 200, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

