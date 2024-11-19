Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Giải Trí Thiên Đường Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - (Công Viên Thiên Đường Bảo Sơn) Km5+200 đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức - Khu văn phòng tầng 6 Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

- Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình khuyến mại,sự kiện, lễ hội cho Công viên Thiên đường Bảo Sơn

- Xây dựng và quản trị hệ thống biển bảng, Print & OOH, các vật phẩm phục vụ cho chiến dịch truyền thông quảng cáo của Công viên nhằm đạt hiệu quả hiển thị đồng thời đảm bảo hình ảnh củathương hiệu.

- Làm việc với thiết kế & media để sản xuất POSM, banner online,hệ thống video… phục vụ truyền thông.

- Triển khai các công việc tổ chức sự kiện, trang trí công viên và các chương trình nghệ thuật

- Xây dựng và triển khai hoạt động booking Social Media,KOL/KOC theo từng chiến dịch và đồng thời khai thác tối đa năng lực của đối tác.

- Triển khai việc hoàn thiện Hợp đồng, hồ sơ thanh toán, nghiệm thu thanh lý với các đối tác booking đáp ứng đúng tiến độ công việc

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến trưa Thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

- Nhạy bén, chủ động,cẩn thận, chăm chỉ

Quyền Lợi

-Mức lương: 8 – 11 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

Mức lương:

- Làm việc trong môi trường Marketing năng động.

- Hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong Tập đoàn cho nhân viên và gia đình, bạn bè của nhân viên.

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác của bệnh viện nói riêng và Tập đoàn Bảo Sơn nói chung

Cách Thức Ứng Tuyển

