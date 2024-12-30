Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Số 183 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream sản phẩm của dự án/ công ty trên các nền tảng Tiktok, shoppee, Facebook,... (chủ yếu là live trên nền tảng tiktok)
Tạo nội dung livestream hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem.
Tương tác, trả lời các câu hỏi, phản hồi của người xem trong suốt livestream.
Duy trì sự tương tác liên tục và tạo kết nối với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên
Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm livestream từ 3 tháng trở lên
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng diễn đạt rõ ràng, tự tin trước ống kính và giữ sự kết nối với người xem.
Kỹ năng thuyết phục khách hàng
Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt trong mọi tình huống
Chăm chỉ và kiên nhẫn: Đảm bảo chất lượng và tương tác tốt trong suốt thời gian livestream.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì

Cast thương lượng (Từ 100-200k/h tuỳ năng lực & kinh nghiệm)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Chính sách BHXH theo quy định, khám sức khoẻ định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

