Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Số 183 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream sản phẩm của dự án/ công ty trên các nền tảng Tiktok, shoppee, Facebook,... (chủ yếu là live trên nền tảng tiktok)

Tạo nội dung livestream hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người xem.

Tương tác, trả lời các câu hỏi, phản hồi của người xem trong suốt livestream.

Duy trì sự tương tác liên tục và tạo kết nối với khách hàng.

Độ tuổi từ 25 tuổi trở lên

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm livestream từ 3 tháng trở lên

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng diễn đạt rõ ràng, tự tin trước ống kính và giữ sự kết nối với người xem.

Kỹ năng thuyết phục khách hàng

Kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt trong mọi tình huống

Chăm chỉ và kiên nhẫn: Đảm bảo chất lượng và tương tác tốt trong suốt thời gian livestream.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì

Cast thương lượng (Từ 100-200k/h tuỳ năng lực & kinh nghiệm)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Chính sách BHXH theo quy định, khám sức khoẻ định kỳ

