Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Altour Indochina làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công Ty TNHH Altour Indochina
- Hà Nội: Phố Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 350 - 650 USD
Kinh doanh tour:
• Tạo và điều chỉnh chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng
• Tư vấn và thuyết phục khách hàng về các sản phẩm du lịch của Việt nam
• Hỗ trợ, chăm sóc khách, giải quyết tình huống trên tour & sau tour.
• Quản lý khách hàng, tạo dựng mỗi quan hệ với khách hàng
• Cập nhật Database khách hàng báo cáo cho quản lý bán hàng.
Điều hành tour:
• Book tất cả các dịch vụ trong tour
• Lên chi phí tour, chi phí hướng dẫn thanh toán gửi cho KT
• Làm Hồ sơ tour cho HDV
• Làm tạm ứng, follow up tour chạy, thanh toán cho HDV
• Reconfirm các dịch vụ trong tour trước ngày tour chạy
• Cuối tháng làm báo cáo gửi Trưởng Phòng (tình hình tour tuyến, liên phòng, đối tác...)
Với Mức Lương 350 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt
Tại Công Ty TNHH Altour Indochina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Altour Indochina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
