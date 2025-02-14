Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Altour Indochina làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 650 USD

Kinh doanh tour:

• Tạo và điều chỉnh chương trình tour theo yêu cầu của khách hàng

• Tư vấn và thuyết phục khách hàng về các sản phẩm du lịch của Việt nam

• Hỗ trợ, chăm sóc khách, giải quyết tình huống trên tour & sau tour.

• Quản lý khách hàng, tạo dựng mỗi quan hệ với khách hàng

• Cập nhật Database khách hàng báo cáo cho quản lý bán hàng.

Điều hành tour:

• Book tất cả các dịch vụ trong tour

• Lên chi phí tour, chi phí hướng dẫn thanh toán gửi cho KT

• Làm Hồ sơ tour cho HDV

• Làm tạm ứng, follow up tour chạy, thanh toán cho HDV

• Reconfirm các dịch vụ trong tour trước ngày tour chạy

• Cuối tháng làm báo cáo gửi Trưởng Phòng (tình hình tour tuyến, liên phòng, đối tác...)