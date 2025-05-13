Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty CP du lịch Worldtrip
- Hà Nội: Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
• Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên
quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour theo thị trường Outbound.
• Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ.
• Phát triển, cập nhật sản phẩm tour Outbound, các chương trình mới… kịp thời báo cáo các bộ
phận sales để cùng triển khai bán.
• Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác,
hướng dẫn viên với tinh thần làm việc teamwork.
• Thực hiện công việc khác dưới sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm điều hành tour nội địa, outbound.
• Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.
• Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách.
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Thành thạo các kĩ năng văn phòng..
Tại Công ty CP du lịch Worldtrip Thì Được Hưởng Những Gì
• Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương
• Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...
• Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế
độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...
• Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...
• Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội
thăng tiến theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP du lịch Worldtrip
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI