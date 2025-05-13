Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Điều hành các hoạt động tổ chức tour, đặt dịch vụ liên quan đến tour và giải quyết các vấn đề liên

quan đến các dịch vụ và sản phẩm tour theo thị trường Outbound.

• Làm việc với đối tác để cập nhật các thông tin mới về tour tuyến dịch vụ.

• Phát triển, cập nhật sản phẩm tour Outbound, các chương trình mới… kịp thời báo cáo các bộ

phận sales để cùng triển khai bán.

• Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận, các đối tác,

hướng dẫn viên với tinh thần làm việc teamwork.

• Thực hiện công việc khác dưới sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Marketing, Quản trị kinh doanh.

• Ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm điều hành tour nội địa, outbound.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.

• Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Thành thạo các kĩ năng văn phòng..

Tại Công ty CP du lịch Worldtrip Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 7 – 10 triệu + Thưởng lợi nhuận đoàn (2% lãi gộp)

• Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương

• Thưởng lương tháng 13, thưởng đột xuất, thưởng KPIs 1 quý 1 lần...

• Cơ hội xét tăng lương 2 lần/ năm

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế

độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (phụ cấp, lương, thưởng, nghỉ Tết lễ,...

• Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản...

• Cơ hội làm việc trong môi chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội

thăng tiến theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP du lịch Worldtrip

