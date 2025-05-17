Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN
- Hà Nội: LV Center, Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Thực hiện báo giá, lên kế hoạch, ý tưởng cho Tour du lịch, hội nghị hội thảo;
- Tư vấn dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng;
- Xây dựng, điều phối chương trình tour phù hợp và làm việc với nhà hàng khách sạn;
- Giám sát ,giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong tour;
- Phát triển và thiết kế các sản phẩm mới hấp dẫn cho khách;
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng;
- Có thể đi khảo sát dịch vụ, tuyến điểm, và take care đoàn;
- Các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
