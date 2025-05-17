Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

- Thực hiện báo giá, lên kế hoạch, ý tưởng cho Tour du lịch, hội nghị hội thảo;

- Tư vấn dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng;

- Xây dựng, điều phối chương trình tour phù hợp và làm việc với nhà hàng khách sạn;

- Giám sát ,giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong tour;

- Phát triển và thiết kế các sản phẩm mới hấp dẫn cho khách;

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng;

- Có thể đi khảo sát dịch vụ, tuyến điểm, và take care đoàn;

- Các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý.