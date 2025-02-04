Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 20 Triệu

Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Dương Khuê

- Mỹ Đình 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Sản xuất nội dung: viết Content, thiết kế hình ảnh, video,...
Trực tiếp tham gia chạy Ads trên các nền tảng.
Xây dựng, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Theo dõi kinh phí và báo cáo cho Leader, Giám đốc Marketing và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: từ 20 - 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trên các nền tảng
Biết thiết kế Banner, Video, biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video: PS, AI, Canva, Camtasia...
Có khả năng tư duy sáng tạo, xử lý số liệu, lập kế hoạch và triển khai làm việc với đội nhóm.
Năng động, nhiệt tình, xông xáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 20 triệu ( Lương cứng + %HH + PC + thưởng)
Ngân sách không giới hạn, tài nguyên công ty cung cấp
Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, thưởng theo năng lực.
Hưởng chế độ phép, chế độ các Ngày Lễ tết theo qui định nhà nước.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, Trưởng Phòng,...
Được tham gia các hoạt động team building, liên hoan cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: FLC LANDMARK LÊ ĐỨC THỌ - NGÕ 5 LÊ ĐỨC THỌ - MỸ ĐÌNH 2 - NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

