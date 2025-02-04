Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Dương Khuê - Mỹ Đình 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Sản xuất nội dung: viết Content, thiết kế hình ảnh, video,...

Trực tiếp tham gia chạy Ads trên các nền tảng.

Xây dựng, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi kinh phí và báo cáo cho Leader, Giám đốc Marketing và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: từ 20 - 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trên các nền tảng

Biết thiết kế Banner, Video, biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video: PS, AI, Canva, Camtasia...

Có khả năng tư duy sáng tạo, xử lý số liệu, lập kế hoạch và triển khai làm việc với đội nhóm.

Năng động, nhiệt tình, xông xáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 20 triệu ( Lương cứng + %HH + PC + thưởng)

Ngân sách không giới hạn, tài nguyên công ty cung cấp

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, thưởng theo năng lực.

Hưởng chế độ phép, chế độ các Ngày Lễ tết theo qui định nhà nước.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, Trưởng Phòng,...

Được tham gia các hoạt động team building, liên hoan cùng công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các quyền lợi khác khi gắn bó lâu dài cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.