Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- HN
- Số 19
- 21 Phố Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Mục đích công việc
2. Nhiệm vụ và trách nhiệm
- Điều chỉnh các từ khóa tìm kiếm trả phí theo từng giờ cao điểm, mùa cao điểm, chủng loại mặt hàng
- Theo dõi, thực hiện toàn bộ các kênh Quảng cáo online cho Kênh Ecommerce
- Thực hiện hỗ trợ khách hàng online cho Kênh Ecommerce
- Thực hiện lập kế hoạch bộ từ khóa tìm kiếmThực hiện nội dung SEO chuyên sâu bài viết
- Quản lý và kiểm soát về truyền thông, marketing, digital MKT
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế hoặc các ngành liên quan
Trên 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến marketing, digital
Khả năng đọc, viết và giao tiếp Tiếng Anh tốt.
Thành thạo Word, Excel, Power Point.
Có khả năng hiểu được thuật toán google, kỹ thuật tích hợp các thuật toán của công cụ tìm kiếm phục vụ marketing online, đặc biệt làGoogle Adwords, Facbook Marketing;
Hiểu biết về Google Apps, SEO, SEM
Có hiểu biết về E-commerce
Có hiểu biết cơ bản về các diễn đàn như Vbulletin, Xenforo, Portal
Có khả năng xử lý đồ họa cơ bản trên Photoshop, Corel, AI
Tư duy phân tích, sáng tạo;
Sẵn sàng, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công việc được giao;
Cẩn trọng, khách quan trong công việc;
Trung thực, đáng tin cậy, nhiệt tình, có trách nhiệm, cầu tiến và chịu được áp lực cao trong công việc;
Có đạo đức nghề nghiệp và mong muốn gắn bó cùng sự phát triển của Công ty;
Có quan điểm làm việc, định hướng công việc rõ ràng, nghiêm túc.
Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh, hưởng theo năng lực
Chế độ đãi ngộ, THưởng, BHXH, ...theo quy định của tập đoàn.
Chế độ cha mẹ già
Chế độ mua hàng giảm 40-50% hàng của Kangaroo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
