Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - HN - Số 19 - 21 Phố Huế, Thành phố Huế

Mục đích công việc

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm

- Điều chỉnh các từ khóa tìm kiếm trả phí theo từng giờ cao điểm, mùa cao điểm, chủng loại mặt hàng

- Theo dõi, thực hiện toàn bộ các kênh Quảng cáo online cho Kênh Ecommerce

- Thực hiện hỗ trợ khách hàng online cho Kênh Ecommerce

- Thực hiện lập kế hoạch bộ từ khóa tìm kiếmThực hiện nội dung SEO chuyên sâu bài viết

- Quản lý và kiểm soát về truyền thông, marketing, digital MKT

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế hoặc các ngành liên quan

Trên 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến marketing, digital

Khả năng đọc, viết và giao tiếp Tiếng Anh tốt.

Thành thạo Word, Excel, Power Point.

Có khả năng hiểu được thuật toán google, kỹ thuật tích hợp các thuật toán của công cụ tìm kiếm phục vụ marketing online, đặc biệt làGoogle Adwords, Facbook Marketing;

Hiểu biết về Google Apps, SEO, SEM

Có hiểu biết về E-commerce

Có hiểu biết cơ bản về các diễn đàn như Vbulletin, Xenforo, Portal

Có khả năng xử lý đồ họa cơ bản trên Photoshop, Corel, AI

Tư duy phân tích, sáng tạo;

Sẵn sàng, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công việc được giao;

Cẩn trọng, khách quan trong công việc;

Trung thực, đáng tin cậy, nhiệt tình, có trách nhiệm, cầu tiến và chịu được áp lực cao trong công việc;

Có đạo đức nghề nghiệp và mong muốn gắn bó cùng sự phát triển của Công ty;

Có quan điểm làm việc, định hướng công việc rõ ràng, nghiêm túc.

Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hưởng theo năng lực

Chế độ đãi ngộ, THưởng, BHXH, ...theo quy định của tập đoàn.

Chế độ cha mẹ già

Chế độ mua hàng giảm 40-50% hàng của Kangaroo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo

