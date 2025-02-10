Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- thành phố Hà Nội

- phường phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Mô tả Công việc
- Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với các đối tác/trường học/chung cư/nhà sách.
- Xây dựng và duy trì hệ thống đối tác nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng thương hiệu, nhận diện thương hiệu, cơ sở dữ liệu.
- Chịu trách nhiệm trong quá trình thương lượng, đàm phán với đối tác.
- Phối hợp chặt chẽ với đối tác và các phòng ban nội bộ để triển khai kế hoạch đã đề ra.
- Phân tích dữ liệu dựa trên báo cáo, từ đó đề ra kế hoạch hợp tác, phát triển thương hiệu.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.

Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 58 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

