Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - thành phố Hà Nội - phường phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc

Mô tả Công việc

- Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với các đối tác/trường học/chung cư/nhà sách.

- Xây dựng và duy trì hệ thống đối tác nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng thương hiệu, nhận diện thương hiệu, cơ sở dữ liệu.

- Chịu trách nhiệm trong quá trình thương lượng, đàm phán với đối tác.

- Phối hợp chặt chẽ với đối tác và các phòng ban nội bộ để triển khai kế hoạch đã đề ra.

- Phân tích dữ liệu dựa trên báo cáo, từ đó đề ra kế hoạch hợp tác, phát triển thương hiệu.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức nền tảng về marketing, truyền thông thương hiệu.

- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích.

Quyền lợi

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

