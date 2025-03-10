Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thành phố Hà Nội

- Số 66

- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

:
Thực hiện chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,... theo ngân sách đề ra.
Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu suất quảng cáo để đạt mục tiêu KPIs.
Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,....thị trường Đông Nam Á
Biết thiết kế ladingpage để chạy chuyển đổi
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.
Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...
Có kinh nghiệm làm việc từ 6tháng trở lên tại các vị trí tương đương
Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok
Có tư duy phân tích, tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.
Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 66 ngõ 28/11 Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

