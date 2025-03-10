Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thành phố Hà Nội - Số 66 - 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

:

Thực hiện chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,... theo ngân sách đề ra.

Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu suất quảng cáo để đạt mục tiêu KPIs.

Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,....thị trường Đông Nam Á

Biết thiết kế ladingpage để chạy chuyển đổi

Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.

Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.

Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...

Có kinh nghiệm làm việc từ 6tháng trở lên tại các vị trí tương đương

Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok

Có tư duy phân tích, tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.

Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin