Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
- Hà Nội:
- Thành phố Hà Nội
- Số 66
- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
:
Thực hiện chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,... theo ngân sách đề ra.
Theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu suất quảng cáo để đạt mục tiêu KPIs.
Lập kế hoạch thực thi SEO, Facebook Ads, Tiktok Ads,....thị trường Đông Nam Á
Biết thiết kế ladingpage để chạy chuyển đổi
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến dịch, tối ưu chi phí quảng cáo và điều chỉnh nội dung phù hợp.
Theo dõi và tối ưu chiến dịch, tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch.
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động hàng tuần/tháng/quý theo quy định
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử,...
Có kinh nghiệm làm việc từ 6tháng trở lên tại các vị trí tương đương
Chạy quảng cáo thành thạo các nền tảng Facebook, Tiktok
Có tư duy phân tích, tối ưu chiến dịch dựa trên số liệu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.
Tư duy hoạch định chiến lược và xây dựng ý tưởng Brand Marketing.
Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC LINH GROUP
