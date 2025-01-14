Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 32 phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung: Sáng tạo các nội dung marketing bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, ảnh, video ... cho các kênh truyền thông như website, diễn đàn, Fanpage, Group Facebook, trang báo chí, mạng xã hội, email marketing ... và các ấn phẩm truyền thông khác theo định hướng của công ty.

PR báo chí: Viết bài truyền thông báo chí, thông cáo báo chí theo yêu cầu.

Xây dựng nội dung quảng cáo và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Khảo sát, phân tích, đánh giá khách hàng mục tiêu để nắm bắt nhu cầu, xu hướng, hành vi của khách hàng. Qua đó đề xuất, xây dựng các ý tưởng, chủ đề, nội dung mới phù hợp khách hàng mục tiêu, cũng như tình hình thị trường và định hướng thương hiệu của công ty.

Báo cáo: Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của hoạt động nội dung trên các kênh truyền thông, các hoạt động quảng cáo; đề xuất các thay đổi để tối ưu hiệu quả của các hoạt động.

Kế hoạch và chiến lược: Tham gia xây dựng chiến lược nội dung, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn theo tháng/quý/năm. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện việc triển khai kế hoạch, đảm bảo các kết quả được đề ra.

Truyền thông thương hiệu: Tham gia xây dựng kế hoạch và các hoạt động triển khai cho phát triển thương hiệu.

Quản trị kênh: Hỗ trợ quản trị website, Fanpage, Group Facebook, kênh Youtube và Tiktok.

Nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngữ Văn

Kiến thức chuyên môn: Marketing căn bản; Sáng tạo nội dung; Có hiểu biết cơ bản về SEO, Facebook Ads, Google Ads, Truyền thông thương hiệu

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

Có kiến thức và kinh nghiệm về Digital Ads và truyền thông thương hiệu là một lợi thế.

Cởi mở, thân thiện, có khả năng học hỏi và thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản (trình độ từ A2 trở lên)

Tại Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh

Thời gian làm việc: 40 giờ/01 tuần theo lịch được phân công.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Nghỉ phép, nghỉ lễ và các ngày nghỉ có lương khác theo quy định của luật lao động

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, thưởng doanh thu ngày, doanh thu tháng, thưởng Lễ, Tết, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn lao động và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Du lịch Công ty hằng năm. Tiệc theo quý, tiệc cuối năm.

Có cơ hội thăm quan, đào tạo ngắn ngày tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hattori và Cộng Sự

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin