Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Manor 1, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Quản lý và phát triển khách hàng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu doanh thu (GMV) và định hướng tăng trưởng của công ty.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong chuỗi nhà hàng nhằm mở rộng mạng lưới đối tác của Kamereo.

Duy trì dữ liệu khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng mới mỗi tháng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Theo dõi sát sao các hoạt động và hiệu suất kinh doanh của khách hàng được phân công, đưa ra báo cáo và phân tích định kỳ.

Theo dõi những phản hồi xấu từ khách hàng và giải quyết khó khăn để chắc chắn rằng khách hàng nhận được sản phẩm của Kamereo trọn vẹn.

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

1 năm kinh nghiệm liên quan phát triển kinh doanh trong B2B, đặc biệt MT - Horeca là điểm cộng

Kỹ năng MS Office cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng trao đổi tùy theo năng lực từ 15tr – 20tr (Lương cứng không phụ thuộc doanh số).

Hoa hồng không giới hạn tùy thuộc vào năng lực, tổng thu nhập ít nhất 25tr nếu đạt doanh số.

Lương thử việc 100%.

Xét tăng lương mỗi năm một lần vào tháng 12.

Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00, 5 ngày/tuần.

Chế độ ngày phép 12 ngày/năm.

Cung cấp laptop và công cụ dụng cụ cần thiết.

