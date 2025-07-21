Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Lê Văn Duyệt, phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: banner, poster, social post, bao bì, POSM...

Tham gia cùng team trong quá trình lên ý tưởng, xây dựng concept hình ảnh cho các chiến dịch marketing.

Hỗ trợ các công việc thiết kế khác theo định hướng từ Designer chính.

Làm việc trực tiếp tại văn phòng, được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết mỗi ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông hoặc liên quan.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản: Photoshop, Illustrator. (Biết thêm edit capcut là lợi thế).

Nắm vững các tiêu chuẩn thẩm mỹ phối màu, bố cục, văn bản, tỷ lệ, khoảng thở... trong thiết kế.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu góp ý.

Chủ động, đúng giờ và nghiêm túc với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi chuyên môn thực tế từ đội ngũ thiết kế có kinh nghiệm.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ.

Được training 1:1 để nâng kỹ năng thiết kế và tư duy sáng tạo.

Hỗ trợ chữ ký, xác nhận thực tập, hướng dẫn xây dựng portfolio cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.