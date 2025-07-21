Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THANG MÁY HITACHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thu thập, kiểm tra, nhập liệu và quản lý tất cả các hạch toán kế toán thông thường như tài sản, nợ, sổ nhật ký cùng với các tài khoản đóng kỳ hàng tháng.

-Trích đầy đủ chi phí hoạt động hàng tháng phát sinh; đảm bảo tất cả chi phí được tập hợp, kiểm tra và nhập liệu chính xác, và kịp thời.

-Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh; Đối chiếu số liệu giữa các tài khoản chi tiết và sổ cái trước khi đóng sổ.

-Điều phối công việc hàng ngày của nhân viên, hướng dẫn và giải thích các vướng mắc về thủ tục kế toán theo đúng quy định hiện hành cho các phòng/ban liên quan (nếu có).

-Quản lý, lưu trữ toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán, dữ liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

-Lập bản phân bổ chi phí gián tiếp vào chi phí từng công trình căn cứ theo mục chi phí, loại chi phí.

-Liên lạc với cơ quan thuế, thống kê, ngân hàng, nhà cung cấp để giải quyết các công việc phát sinh (nếu có phát sinh).

-Giải trình, cung cấp dữ liệu, hồ sơ cho kiểm toán, thanh/kiểm tra thuế khi có yêu cầu.

-Lập báo cáo GTGT, TNDN, WHT, các báo cáo thuế liên quan theo tháng/quý/năm đầy đủ, chính xác và nộp trước thời hạn quy định của cơ quan Thuế.

-Lập báo cáo Tài chính hằng tháng, hằng quý, hằng năm đúng thời hạn

-Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài Chính - Kế Toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, xây dựng nhóm.

Có kỹ năng làm báo cáo

Giao tiếp tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng SAP và các phần mề kế toán khác

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HITACHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương theo thỏa thuận

2. Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định

3. Lương, thưởng theo đánh giá thành tích trong công việc, thưởng theo chế độ phúc lợi,......

5. Tham quan du lịch hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

6. Hưởng đầy đủ ngày phép năm theo quy định nhà nước và của công ty

7. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HITACHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin