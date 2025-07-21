Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Richy, số 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập và quản lý báo cáo tài chính định kỳ. Tổng hợp và hợp nhất các báo cáo tài chính từ các công ty con và đơn vị kinh doanh trong Group.

Đảm bảo các hoạt động kế toán và tài chính của tập đoàn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh quốc tế

Quản lý hệ thông phần mềm kế toán đảm bảo tất cả dữ liệu kế toán được ghi nhận một các nhất quán và chính xác trên toàn bộ tập đoàn

Tuân thủ quy định pháp lý và quản lý rủi ro

Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ

Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, quản lý dòng tiền

Kê khai và nộp thuế: kê khai thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp

Phân tích tài chính và hỗ trợ quyết định kinh doanh

Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính liên quan đến tỷ giá, lãi suất và biến động giá cả hàng hóa trên thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí kế toán kế toán tổng hợp, trưởng nhóm/ trưởng bộ phận kế toán , ưu tiên công ty lĩnh vực FMCG, hàng gia dụng,...

Từng làm tại các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại sản xuất, có doanh thu lớn trên 50 tỷ/năm,

Có kinh nghiệm sâu mảng thuế, hợp nhất BCTC các công ty thành viên trong tập đoàn

Thành thạo tin học văn phòng

Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán SAP, Misa

Hạch toán các tài khoản

Các loại sổ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

Tổng hợp và phân tích số liệu

Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán

Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15 - 17 triệu đồng/ tháng ( theo kinh nghiệm )

Chính sách đóng BHXH, BHYT, BHTN: Đóng cho người lao động theo đúng quy định luật.

Ngoài chế độ bảo hiểm theo Luật, Công ty còn có chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Chính sách phúc lợi : Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát, lương tháng 13

Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Hội thảo,...

Cách Thức Ứng Tuyển

