Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Richy, số 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Lập và quản lý báo cáo tài chính định kỳ. Tổng hợp và hợp nhất các báo cáo tài chính từ các công ty con và đơn vị kinh doanh trong Group.
Đảm bảo các hoạt động kế toán và tài chính của tập đoàn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh quốc tế
Quản lý hệ thông phần mềm kế toán đảm bảo tất cả dữ liệu kế toán được ghi nhận một các nhất quán và chính xác trên toàn bộ tập đoàn
Tuân thủ quy định pháp lý và quản lý rủi ro
Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ
Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, quản lý dòng tiền
Kê khai và nộp thuế: kê khai thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp
Phân tích tài chính và hỗ trợ quyết định kinh doanh
Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính liên quan đến tỷ giá, lãi suất và biến động giá cả hàng hóa trên thị trường.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên vị trí kế toán kế toán tổng hợp, trưởng nhóm/ trưởng bộ phận kế toán , ưu tiên công ty lĩnh vực FMCG, hàng gia dụng,...
Từng làm tại các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại sản xuất, có doanh thu lớn trên 50 tỷ/năm,
Có kinh nghiệm sâu mảng thuế, hợp nhất BCTC các công ty thành viên trong tập đoàn
Thành thạo tin học văn phòng
Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán SAP, Misa
Hạch toán các tài khoản
Các loại sổ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
Tổng hợp và phân tích số liệu
Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán

Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15 - 17 triệu đồng/ tháng ( theo kinh nghiệm )
Chính sách đóng BHXH, BHYT, BHTN: Đóng cho người lao động theo đúng quy định luật.
Ngoài chế độ bảo hiểm theo Luật, Công ty còn có chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Chính sách phúc lợi : Khám chữa bệnh cho NLĐ hàng năm, du lịch nghỉ mát, lương tháng 13
Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Hội thảo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Richy Tower, 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

