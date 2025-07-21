Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
40 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 40 - 55 Triệu

I. MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:
Lãnh đạo và tối ưu hóa các chiến dịch marketing hiệu suất nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng khách hàng và doanh số cho công ty.
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Xây dựng và triển khai chiến lược marketing performance trên các kênh digital như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email marketing.Các chính sách kinh doanh
2. Quản lý ngân sách marketing performance và tối ưu chi phí cho các chiến dịch.
3. Theo dõi, phân tích dữ liệu hiệu quả chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao ROI.
4. Nghiên cứu và phân tích thị trường:
- Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để xác định các cơ hội kinh doanh mới.
- Thực hiện các nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để đưa ra chiến lược marketing hiệu quả.
5. Quản lý đội ngũ marketing:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự marketing chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
- Đảm bảo đội ngũ thực hiện các chiến lược và mục tiêu marketing của công ty một cách hiệu quả.
6. Tăng trưởng và phát triển thị trường:
- Phát triển các chiến lược để thu hút khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược và kênh phân phối.
7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ lãnh đạo

Với Mức Lương 40 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Từ 30 đến dưới 45 tuổi
2. Tốt nghiệp đại học, cao học các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing
3. Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4. Có kiến thức chuyên môn về bất động sản, thương mại điện tử Có kiến thức về Marketing
Kỹ năng/Khả năng
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ marketing số (Google Analytics, Facebook Ads, SEO, v.v.).
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Thái độ
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu
Yêu cầu khác
Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh
Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự
Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống
Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/đội nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 & các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty..
Đào tạo – Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

