Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 17 C2 KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, kết nối và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua bất động sản đến từ các chủ đầu tư uy tín như: Vingroup, Sun Group, MIK, Tân Á Đại Thành, Masterise, Flamingo...

- Phân phối đa dạng sản phẩm từ căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse đến bất động sản nghỉ dưỡng – từ bình dân đến cao cấp.

- Chủ động khai thác khách hàng qua các kênh online/offline (Facebook, Zalo, bds.com,...), đồng thời tiếp nhận data khách hàng chất lượng mỗi ngày từ bộ phận Marketing.

- Cập nhật thông tin dự án, chính sách bán hàng, thị trường thường xuyên để tư vấn chính xác, kịp thời.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng lâu dài, đồng thời xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín cá nhân.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng, sản phẩm và công nghệ bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; có kinh nghiệm là lợi thế.

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chốt sale tốt.

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, cầu tiến.

- Biết sử dụng máy tính, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

- Có phương tiện di chuyển cá nhân để linh hoạt gặp gỡ khách hàng và đi dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7 triệu/tháng, nhận ngay kể cả khi chưa phát sinh giao dịch.

- Hết thử việc hỗ trợ 1tr5/tháng chi phí

- Hoa hồng cạnh tranh cao nhất thị trường, từ 50 đến 500 triệu/giao dịch.

- Chính sách thưởng nóng, thưởng tháng, quý, năm, thưởng Lễ – Tết và các giải thưởng thi đua cá nhân/tập thể.

- Hỗ trợ 70–100% chi phí Marketing, cung cấp data khách hàng tiềm năng mỗi ngày.

- Kho sản phẩm phong phú, độc quyền, phủ khắp các tỉnh thành từ các CĐT hàng đầu.

- Đào tạo bài bản từ A–Z: kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, tư vấn tài chính – pháp lý, chăm sóc khách hàng, công nghệ số,...

- Kèm cặp 1:1 bởi đội ngũ Supper Sale dày dặn kinh nghiệm, dễ chốt ngay từ tháng đầu tiên.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên vị trí Trưởng Phòng trong 3–6 tháng.

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB

