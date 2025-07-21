Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK13 - 20 Khu Đấu Giá, Tổ 13, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

1. Quản lý chứng từ và hóa đơn:

Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra, chứng từ thanh toán nội bộ.

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách hàng.

Quản lý và lưu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng kinh tế theo quy định.

2. Hạch toán và ghi nhận:

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày: thu - chi, mua – bán, tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán nội bộ, chi phí nội bộ,….

Theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng bộ phận, dự án, đơn hàng.

Theo dõi và quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả khách hàng, nhà cung cấp.

Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Theo dõi, hạch toán và kiểm soát chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất – thương mại: nguyên liệu vật liệu, công cụ, máy móc, thiết bị, giá vốn hàng hóa,…

3. Quản lý thuế:

Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài và các loại thuế khác theo quy định.

Phân loại chi phí hợp lý, hợp lệ cho mục đích kê khai và quyết toán thuế.

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Cập nhật thường xuyên các quy định, chính sách thuế mới nhất, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Tư vấn, đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí thuế hợp pháp cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ các đợt thanh tra, kiểm tra thuế.

4. Báo cáo tài chính và quản trị:

Tổng hợp số liệu và lập báo cáo thu – chi (tuần/tháng/quý), báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) đúng hạn.

Kiểm tra tính chính xác và khớp đúng giữa sổ sách kế toán và các phần hành (kho, công nợ, lương, ngân hàng – tiền mặt, thuế GTGT đầu vào/đầu ra,….).

Phân tích báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho quản lý.

Theo dõi dòng tiền và quản lý tiền mặt.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng thuế ở loại hình sản xuất - thương mại, đã từng làm việc tại các công ty cổ phần.

Am hiểu pháp luật thuế, luật Doanh nghiệp, luật Bảo hiểm,… Am hiểu các loại thuế hiện hành: GTGT, TNDN, TNCN,...

Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành pháp luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng tốt.

Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/bữa ngoài lương.

Được tham gia đóng BHXH sau thử việc, hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của công ty.

Được hưởng chế độ phúc lợi: ốm, hiếu, hỉ, thai sản, ....., thưởng lễ Tết, các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, nghỉ mát, teambuilding,.... theo quy định củɑ công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến trong công việc.

