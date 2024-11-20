Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Quy hoạch và phát triển bất động sản

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Chức năng chính: Chuẩn bị hộ sơ và xử lý các công việc cụ thể theo phân công của Trưởng phòng liên quan đến thủ tục thực hiện đầu tư dự án.
Chức năng chính:
1. Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án về pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định theo Luật đầu tư và Luật chuyên ngành, các công việc như:
+ Chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư.
+ Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án.
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi
+ Các thủ tục liên quan tới quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, thẩm định Báo cáo khả thi, TKBVTC, Cấp phép xây dựng.
+ Các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường, theo dõi cập nhật tiến độ GPMB các Dự án.
+ Làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước và đưa phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thủ tục pháp lý dự án
+ Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng, Ban, Tập đoàn tại từng thời điểm
2. Nhiệm vụ khác:
- Tham gia xây dựng quy trình xử lý thông tin, triển khai công việc của phòng chuyên môn nói riêng và Ban PTDA nói chung.
- Đóng góp ý kiến về quy trình và hệ thống phối hợp xử lý thông tin, công việc với các phòng ban chức năng khác trong Vùng/Tập đoàn.
- Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ ngoại giao với các cơ quan quản lý nhà nước.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tốt nghiệp Đại học
- Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật đầu tư
- Hiểu biết cơ bản về các linh vực liên quan: bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hạ tầng kỹ thuật.
- Hiểu biết về lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, khoáng sản.

QUYỀN LỢI:
- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Bộ luật Lao động.
- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Sun Group như: Sun World, Sun Hospitality, Chế độ bảo hiểm Suncare, thưởng Lễ/Tết, thưởng tháng 13,14 ...
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

