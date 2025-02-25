Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 56 Đống Đa,Khánh Hòa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

Có kiến thức tốt về vật liệu, nắm được giá và nhân công theo thị trường từng thời điểm

Thương thảo hợp đồng và báo giá với thầu phụ thi công

Đặt hàng theo tiến độ dự án

Hiểu biết về các định mức, đơn giá, thông tư, nghị định liên quan đến xây dựng.

Hiểu rõ hình thức hợp đồng, phạm vi công việc phải thực hiện của nhà thầu, phương thức thanh toán, các bảng tính khối lượng trong phụ lục hợp đồng, các bản vẽ liên quan.

Nắm vững các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ dự án, thông tin bản vẽ thiết kế liên quan đến hợp đồng, các chỉ thị liên quan đến phát sinh chi phí của các gói thầu thuộc dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã từng tham gia dự toán đấu thầu các công trình nhà nước hoặc các công trình theo dạng hình thức BT

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Du lịch hằng năm

Bảo hiểm đầy đủ

Và các chế độ khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.