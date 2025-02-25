Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc
- Hà Nội:
- 56 Đống Đa,Khánh Hòa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Có kiến thức tốt về vật liệu, nắm được giá và nhân công theo thị trường từng thời điểm
Thương thảo hợp đồng và báo giá với thầu phụ thi công
Đặt hàng theo tiến độ dự án
Hiểu biết về các định mức, đơn giá, thông tư, nghị định liên quan đến xây dựng.
Hiểu rõ hình thức hợp đồng, phạm vi công việc phải thực hiện của nhà thầu, phương thức thanh toán, các bảng tính khối lượng trong phụ lục hợp đồng, các bản vẽ liên quan.
Nắm vững các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ dự án, thông tin bản vẽ thiết kế liên quan đến hợp đồng, các chỉ thị liên quan đến phát sinh chi phí của các gói thầu thuộc dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hằng năm
Bảo hiểm đầy đủ
Và các chế độ khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI