Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 10 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình.
• Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.
• Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành, điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng, áp giá để làm hồ sơ thanh toán cho nhà thầu theo quy định của dự án.
• Tính dự toán và báo giá cho công trình; phối hợp các đơn vị Công ty giải trình giá với khách hàng (nếu có).
• Tính dự toán chi tiết và tổng hợp phục vụ cho thi công.
• Xây dựng dữ liệu phục vụ cho việc tính dự toán.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công cán bộ quản lý trực tiếp.
• Tham gia đàm phán thương thảo hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc Kỹ sư cầu đường, khoa kinh tế các trường kỹ thuật
• Có khả năng làm việc nhóm.
• Siêng năng, chịu khó.
• Kỹ năng thuyết trình, phản biện.
• Thành thạo các phần mềm liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Làm việc giờ hành chính T2 - T6 và sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 18, ngách 75/60, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

