Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình.

• Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.

• Thường xuyên cập nhật số liệu, đơn giá xây dựng hiện hành, điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng, áp giá để làm hồ sơ thanh toán cho nhà thầu theo quy định của dự án.

• Tính dự toán và báo giá cho công trình; phối hợp các đơn vị Công ty giải trình giá với khách hàng (nếu có).

• Tính dự toán chi tiết và tổng hợp phục vụ cho thi công.

• Xây dựng dữ liệu phục vụ cho việc tính dự toán.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công cán bộ quản lý trực tiếp.

• Tham gia đàm phán thương thảo hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán.