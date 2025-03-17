Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

- Giám sát, phân tích giao dịch và hành vi của các đối tượng (khách hàng, tài xế…) để phát hiện gian lận.

- Xây dựng và tối ưu các quy trình kiểm soát gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro cho thị trường.

- Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận.

- Phối hợp, trực tiếp điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận.

- Hợp tác với các bộ phận khác (Kinh doanh, Kỹ thuật, Pháp lý) để xử lý các vụ gian lận.

- Đề xuất hình thức xử lý vi phạm, truy thu theo quy định hiện hành

- Đề xuất và phối hợp triển khai các công nghệ và rules phát hiện gian lận.

- Hỗ trợ phát triển chính sách, quy trình kiểm soát rủi ro và gian lận.

- Cập nhật xu hướng gian lận mới và đề xuất biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- Lập báo cáo định kỳ về tình hình gian lận, xu hướng và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát.

- Đào tạo nội bộ và cho các phòng ban khác về cách nhận diện và phòng chống gian lận.