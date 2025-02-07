Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD

1) Marketing sản phẩm:

- Nắm bắt tốt thông tin thị trường của dòng sản phẩm mình phụ trách như thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, thị phần của sản phẩm (thông qua làm việc với hãng cung cấp, điều tra thị trường…)

- Lập kế hoạch triển khai chiến lược phát triển sản phẩm theo chiến lược theo định hướng chiến lược của Công ty và hãng sản xuất như: mở rộng địa bàn, mở rộng menu phát triển doanh số sản phẩm…

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm kiếm, chăm sóc và phát triển KOLs mảng sản phẩm mình phụ trách

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao kiến thức sản phẩm cho khách hàng, tạo thêm các mối quan hệ phục vụ công việc

- Chủ động nghiên cứu các đề tài liên quan đến sản phẩm nhằm tăng thêm các kiến thức về sản phẩm phụ trách.

2) Hỗ trợ kinh doanh:

- Triển khai kế hoạch marketing phát triển dòng sản phẩm mình phụ trách

- Dịch, biên soạn các tài liệu về sản phẩm: tài liệu phân tích sản phẩm, danh mục hồ sơ thầu, tài liệu chào thầu…

- Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng và các phòng ban trong công ty

- Xây dựng và update bảng giá sản phẩm: bảng giá chung, bảng giá chào thầu

- Tổng kết và báo cáo doanh số sản phẩm và target định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu