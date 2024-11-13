Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Dược sĩ/Bán thuốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Tân Phú ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn bán hàng
Chào đón và tìm hiểu thông tin nhu cầu của khách hàng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của công ty
Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm/thanh toán và cảm ơn khách.
Ngoài tư vấn bán hàng, Dược Sỹ Bán Thuốc cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
Nhận và kiểm kê hàng hoá.
Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng qui định theo quầy/tủ được phân công
Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng và toàn nhà thuốc theo lịch phân công.
Triển khai công tác thị trường, Hỗ trợ khai trương
Thực hiện các công tác thị trường theo sự phân công của cấp trên
Thực hiện việc hỗ trợ khai trương khi có sự điều động
Được đào tạo liên tục về kiến thức và qui trình mới
Chủ động tìm hiểu, học hỏi các sản phẩm, qui trình, qui định, chương trình của công ty ngoài giờ làm việc
Học hỏi các chương trình theo lộ trình đào tạo của Phòng đào tạo
Thực hiện nghiêm túc việc học và hoàn thành tốt các bài kiểm tra theo quy định

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 trở lên, sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp từ Trung cấp Dược trở lên.
Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược
Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng
Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm.
Có thể làm việc theo Ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nếu Bạn chưa có kinh nghiệm sẽ có lộ trình đào tạo phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc phù hợp, linh động, đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, thăng tiến cùng với sự lớn mạnh của Công ty.
Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn về mức thưởng bán hàng; Chính sách lương thưởng tương xứng với năng lực.
Được ký kết Hợp đồng và Tham gia đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN, Công đoàn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

