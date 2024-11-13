Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
+ Thực hiện quay, dựng video sản phẩm, review sản phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông, sự kiện trên Facebook, Youtube, Tiktok...
+ Cùng team marketing xây dựng các concept chụp hình và quay sản phẩm.
+ Hỗ trợ các hoạt động marketing tại các đại lý, sự kiện khi cần.
+ Thực hiện các công việc khác được phân công từ cấp quản lý.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Trình độ: tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Quảng cáo, truyền thông,..................
+ Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
+ Sáng tạo, chủ động trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty
+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
+ Du lịch, khám sức khỏe...
+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
+ Môi trường làm việc vui vẻ
+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
