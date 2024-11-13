Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

+ Thực hiện quay, dựng video sản phẩm, review sản phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông, sự kiện trên Facebook, Youtube, Tiktok...

+ Cùng team marketing xây dựng các concept chụp hình và quay sản phẩm.

+ Hỗ trợ các hoạt động marketing tại các đại lý, sự kiện khi cần.

+ Thực hiện các công việc khác được phân công từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ: tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Quảng cáo, truyền thông,..................

+ Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

+ Sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty

+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)

+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.

+ Du lịch, khám sức khỏe...

+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...

+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

+ Môi trường làm việc vui vẻ

+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

