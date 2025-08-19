Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
- Hà Nội: Tòa The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
1. Kế toán nội bộ:
- Nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán đảm bảo tính hợp lý/ hợp lệ/ hợp pháp +logic của bộ hồ sơ.
- Ghi nhận chi phí, công nợ, và thanh toán….đúng theo chuẩn mực kế toán và phù hợp với thực tế.
- Tạo lệnh TT/lập hồ sơ giải ngân/hồ sơ thanh toán.
- Xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu công nợ cho khách hàng.
- In, cung cấp hồ sơ cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Đối chiếu, theo dõi, kiểm soát, cảnh báo quá hạn công nợ đầu ra + đầu vào.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.
- Kiêm soát và đảm bảo đúng các đầu TK của báo cáo nội bộ.
- Thực hiện việc lưu trữ các chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán và các tài liệu khác liên quan đến kế toán.
- Cung cấp hồ sơ, tài liệu và phục vụ giải trình các công tác thuộc về tài chính kế toán cho các bên liên quan khi có yêu cầu.
- Làm các cv phát sinh hàng ngày khác theo chỉ đạo của cấp trên.
2. Hành chính + Mua hàng:
- Quản lý Hợp đồng
- Theo dõi nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên
- Theo dõi quản lý nhân sự, tiến trình lao động của nhân sự, tính lương hàng tháng
- Thực hiện mua sắm VPP, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của công ty.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Thưởng các dịp lễ, Tết (tùy theo kết quả HĐKD của Công ty)
- Môi trường làm việc năng động, đa dạng và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
