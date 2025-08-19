Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

1. Kế toán nội bộ:

- Nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán đảm bảo tính hợp lý/ hợp lệ/ hợp pháp +logic của bộ hồ sơ.

- Ghi nhận chi phí, công nợ, và thanh toán….đúng theo chuẩn mực kế toán và phù hợp với thực tế.

- Tạo lệnh TT/lập hồ sơ giải ngân/hồ sơ thanh toán.

- Xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu công nợ cho khách hàng.

- In, cung cấp hồ sơ cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Đối chiếu, theo dõi, kiểm soát, cảnh báo quá hạn công nợ đầu ra + đầu vào.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

- Kiêm soát và đảm bảo đúng các đầu TK của báo cáo nội bộ.

- Thực hiện việc lưu trữ các chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán và các tài liệu khác liên quan đến kế toán.

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu và phục vụ giải trình các công tác thuộc về tài chính kế toán cho các bên liên quan khi có yêu cầu.

- Làm các cv phát sinh hàng ngày khác theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Hành chính + Mua hàng:

- Quản lý Hợp đồng

- Theo dõi nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên

- Theo dõi quản lý nhân sự, tiến trình lao động của nhân sự, tính lương hàng tháng

- Thực hiện mua sắm VPP, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động của công ty.