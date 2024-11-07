Tuyển Công nghệ thông tin khác INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lot 2C1 Mac Thai Tong Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

DESCRIPTION:

Sử dụng công cụ máy tính và tools chuyên dụng có sẵn để vẽ các hình ảnh như xe cộ, động vật, người, đồ vật..., trên hình ảnh, video, sau đó lưu hình ảnh đã vẽ.

Trích xuất ra các định dạng theo yêu cầu để làm đầu vào cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Phân tích tài liệu Tiếng Nhật, hỗ trợ trao đổi với khách hàng

Được đào tạo từ đầu, có sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ chuyên môn trong quá trình làm việc

Định hướng được đào tạo và phát triển trở thành vị trí Leader, Sublead

Báo cáo các kết quả công việc cho nhóm trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

REQUIREMENTS:

Hoan nghênh sinh viên mới ra trường từ các trường Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Hà Nội ....

Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên ngành, sẽ được đào tạo từ đầu

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản ( Từ N3 trở lên)

Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi.

Có kỹ năng tư vấn và kỹ năng giao tiếp, đặc biệt có khả năng giao tiếp tốt với mọi trình độ và hoàn cảnh.

Khả năng phân tích và đánh giá tốt.

Chủ động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi tốt

Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

BENEFITS:

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, thứ 2 - thứ 6, nghỉ T7 - CN.

Mức lương cạnh tranh (Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...; Lương tháng 13; xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.

Được làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường làm việc quốc tế hiện đại, chuyên nghiệp. Các bạn đồng nghiệp năng động, trẻ trung, phần lớn thuộc thế hệ gen Z.

Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất.

Hưởng các quyền lợi theo Luật lao động và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ sinh nhật công ty, thưởng thâm niên (gắn bó 3 năm: 5 triệu, 5 năm: 10 triệu, 10 năm: 20 triệu,), chế độ du lịch nước ngoài dành cho nhân viên có nhiều đóng góp nổi bật cho Công ty.

Được ưu tiên phát triển năng lực bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp, thỏa sức sáng tạo, sếp và đồng nghiệp luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, party vào các dịp sinh nhật, Lễ Tết cực kỳ sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Công ty có khu vực pantry, trà và cà phê được refill hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin