Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số B16 - 09 Khu đô thị Vinhomes Gardenia, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm rõ được mục tiêu kinh doanh và văn hóa Công ty, các quan hệ hợp tác trong nội bộ Công ty và hồ sơ ISO.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ IT, theo yêu cầu của khách hàng và yêu cầu của các dự án IT (bao gồm cả phần Presales, Postsales và Afterales Service), (Phối hợp cùng các phòng/nhóm trong Công ty).

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp An toàn thông tin, các giải pháp lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Tự học/ nghiên cứu hoặc tham gia các khóa đào tạo của hãng để nắm vững được các giải pháp, công nghệ và sản phẩm của các đối tác của Công ty.

- Có kỹ năng chuyên sâu về hệ thống hạ tầng IT như:

+ Ảo hóa, với các hệ thống như VMware.

+ Triển khai và bảo trì máy chủ, tủ đĩa, các thiết bị mạng, firewall, thiết bị và phần mềm bảo mật.

+ Cấu hình và bảo mật mạng riêng ảo (VPN). Quản trị Windows, Linux.

+ Có khả năng xây dựng các cấu hình kỹ thuật phù hợp yêu cầu khách hàng về các dự án đầu tư CNTT.

- Các công việc, nhiệm vụ khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Visio, MS Outlook, MS Project, ...).

- Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ điều hành Linux, UNIX (AIX, Redhat, CentOS ...), Windows Server.

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí triển khai giải pháp hạ tầng CNTT, đã làm việc với các hệ thống máy chủ, tủ đĩa, Thiết bị mạng của các hãng lớn như HPE, IBM, DELL/EMC, ORACLE, Cisco ... Có các chứng chỉ về chuyên môn.

- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống ảo hóa (Vmware/ HyperV/ KVM/ IBM Hypervisor...)

- Nam từ 26 - 35 tuổi

- Có hiểu biết về các giải pháp IAM, SIEM, DLP, MFA là một lợi thế.

- Tiếng Anh: Làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài, đọc viết dịch tiếng Anh khi làm việc. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Yêu cầu tối thiểu: Đọc viết: 8/10, Nghe nói 7/10.

- Có thể làm thêm giờ/đi công tác khi cần.

- Cần cù và chủ động khi làm việc và khi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn; có các kỹ năng mềm là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và thưởng được thỏa thuật theo dự án và các qui định chung của Công ty.

- Được hưởng các chế độ về lương, thưởng và phụ cấp theo chức danh công việc, năng lực thành tích phù hợp với chính sách, chế độ của Công ty.

- Được đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo pháp luật quy định.

- Được trình bày thắc mắc về công việc, quyền lợi lao động đúng theo quy trình đã quy định.

- Được hưởng các chế độ về lương, thưởng và phụ cấp theo chức danh, công việc, năng lực thành tích phù hợp với chính sách, chế độ của Công ty.

- Đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo pháp luật quy định.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp, rèn luyện nâng cao các kỹ năng mềm và chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin