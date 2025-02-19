Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Funtap

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công Ty Cổ Phần Funtap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Thiết lập chạy quảng cáo: Facebook, Google, Tiktok
  • Tối ưu quảng cáo hàng ngày
  • Thực hiện các chiến dịch mở rộng thị trường
  • Phối hợp đề xuất các ý tưởng làm mới nội dung quảng cáo
  • Phân tích & báo cáo số liệu theo tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

  • Từ 1 năm kinh nghiệm UA tại các công ty/ dự án Game

  • Chuyên môn vững về Advertising Facebook, Google, Tiktok, Apple Search và tư duy về Marketing User Acquistion

  • Hiểu các chỉ số về CPL, CPI, CPM, CPC, CPA, ROAS

  • Có đam mê về game

  • Năng động, nhiệt tình, nhẫn nại, chấp nhận thử thách.

  • Có khả năng xử lý vấn đề khi gặp sự cố hoặc đối thủ cạnh tranh cùng thời điểm.

  • Tôn trọng deadline,chịu áp lực của công việc.

Có thêm một trong các kỹ năng/khả năng sau là một lợi thế lớn:

  • Khả năng đọc/dịch tiếng Anh.
  • Có khả năng nắm bắt trend nhanh nhạy để xây dựng các bài viết thu hút người dùng, biết sử dụng một chương trình chỉnh sửa hình ảnh đơn giản khi cần (ví dụ như Photoshop), biết chỉnh sửa video đơn giản.

Tại Công Ty Cổ Phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

  • Lương thỏa thuận tùy năng lực
  • Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
  • Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
  • Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
  • Review lương 6 tháng/lần
  • Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
  • Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
  • Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
  • Nghỉ phép 12 ngày/năm
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và 2 sáng thứ 7 cách tuần (remote)
  • Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Funtap

Công Ty Cổ Phần Funtap

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

