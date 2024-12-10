Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy quảng cáo Facebook Ads.

- Hiểu được insight khách hàng đưa ra target hợp lý.

- Lên kế hoạch chi phí cho các chiến dịch.

- Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

- Theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo. Đảm bảo target đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu đối thủ, phân tích báo giá, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh

- Cập nhật xu hướng nội dung và thuật toán Facebook, vận hành, tối ưu quảng cáo nhằm đạt được KPI đã đề ra

- Đồng bộ thông tin, phối hợp phòng ban triển khai đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy về mảng thẩm mỹ

- Khả năng lên kế hoạch và triển khai

- Kỹ năng phân tích xu hướng phát triển thị trường và các chỉ số marketing

- Khả năng lắng nghe và học hỏi.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn trọng, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- LC: 8-10tr+PC+Thưởng. Thu nhập 15- 30tr ++

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.

- Xét tăng lương 1 năm 1 lần, nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin