Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
- Hà Nội: 4 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch Digital Marketing (bao gồm Facebook Ads, TikTok Ads và các kênh quảng cáo có thể tối ưu hóa khác...).
- Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch Digital Marketing
- Phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội
- Đề xuất ý tưởng thông điệp, kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo và các chương trình Marketing của công ty.
- Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch
- Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh
- Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads, TikTok Ads,... và có khả năng viết nội dung
- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
- Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén với xu hướng thị trường và ý tưởng độc đáo với các chương trình của công ty trong từng chiến dịch
- Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ, gồm: Lương cứng từ 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ + Thưởng KPI
- Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, chế độ BHXH, thưởng lễ tết, thâm niên, du lịch, teambuilding,...
- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Luôn có cơ hội tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Các buổi chia sẻ kiến thức kỹ năng, chuyên môn offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.
- Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
