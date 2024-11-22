Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Thu nhập 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ, gồm: Lương cứng từ 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ + Thưởng KPI

- Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết, chế độ BHXH, thưởng lễ tết, thâm niên, du lịch, teambuilding,...

- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Luôn có cơ hội tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức kỹ năng, chuyên môn offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.

- Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.