Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết lập, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo trên Facebook và Instagram

Liên tục test target, mẫu quảng cáo, hình ảnh/video để ra mẫu hiệu quả nhất

Phối hợp với team content và design để sản xuất nội dung chất lượng cao

Báo cáo kết quả, đề xuất phương án tối ưu ngân sách theo từng ngày/tuần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm chạy facebook ads.

Từng chạy ads cho sàn thương mại điện tử, POD hoặc fashion là lợi thế

Biết cách A/B test audience, creative, campaign structure

Có tư duy dữ liệu, yêu thích tối ưu hiệu quả và tăng doanh số

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15tr/tháng+ phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày+ % lợi nhuận cùng các chế độ ưu đãi khác....

Môi trường làm việc thoải mái, năng động,

Thời gian làm việc 8h30-17h thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Nghỉ phép năm không hết sẽ được hoàn tiền.

Khám sức khỏe hàng năm. Đầy đủ chế độ về BHXH

Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm...

Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch).

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin