Tuyển Facebook Ads HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà sáng tạo Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Facebook Ads theo thị trường mục tiêu.

Thực hiện A/B Testing các nhóm đối tượng, mẫu quảng cáo, nội dung (caption, hình ảnh, video).

Theo dõi và tối ưu chi tiết các chỉ số như: CPM, CPC, CTR, ROAS, CAC, ….

Phối hợp cùng team Content & Design để phát triển ý tưởng nội dung phù hợp từng thị trường và insight khách hàng.

Theo dõi xu hướng thị trường và thay đổi thuật toán để cập nhật và điều chỉnh chiến lược quảng cáo.

Quản lý và tối ưu ngân sách quảng cáo theo từng giai đoạn (testing, scaling, remarketing).

Báo cáo hiệu quả chiến dịch định kỳ, đề xuất giải pháp tăng trưởng theo thị trường.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm chạy Ads trên nền tảng Facebook (ưu tiên ngành thời trang, tiêu dùng nhanh, hoặc sản phẩm lifestyle).

Có tư duy phân tích dữ liệu, sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ.

Hiểu rõ phễu marketing, hành vi người dùng và hành trình chuyển đổi trên mạng xã hội.

và khả năng phản ứng nhanh khi chỉ số không ổn định.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, làm việc linh hoạt theo mục tiêu tăng trưởng.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản để hiểu insight từ thị trường khu vực là lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10-12 triệu + Phụ cấp

Thưởng doanh số + Thưởng mục tiêu.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo và không ngại thay đổi.

Phát triển chuyên sâu hơn ở lĩnh vực Marketing và Ngành thời trang.

Cơ hội làm việc với các nhân vật có sức ảnh hưởng và tạo ra thương hiệu mang dấu ấn của riêng mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

