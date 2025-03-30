Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 ngõ 161 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads theo định hướng marketing của công ty.

Xây dựng, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu KPIs (Chuyển đổi, Mess,...).

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Báo cáo định kỳ kết quả và đưa ra đề xuất cải thiện hiệu suất quảng cáo.

Kết hợp với team Content và Media để tối ưu nội dung quảng cáo (hình ảnh, video, caption).

Nghiên cứu đối thủ và cập nhật các xu hướng, thuật toán mới của Facebook Ads.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong việc chạy quảng cáo Facebook Ads.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, nhạy bén với các chỉ số.

Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy, chủ động trong công việc.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực thời trang, đồng phục, hoặc ngành hàng liên quan.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15/tháng (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Chế độ lương, thưởng theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Nhiều cơ hội cọ sát phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp

Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM

