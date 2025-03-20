Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyên Tuân Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content order dữ liệu quảng cáo.

Quản lý mạng xã hội trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube...

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, biết về website, email Mkt

Có kinh nghiệm chạy vpcs là 1 lợi thế

Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI

Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 30tr ( lương cứng 7,5tr + thưởng + % doanh số)

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng tháng của công ty.

Môi trường làm việc: Trẻ, Chuyên nghiệp, thân thiện, cung cấp đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ công việc

Được thỏa sức học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được cung cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

