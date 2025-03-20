Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 47 Nguyên Tuân Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content order dữ liệu quảng cáo.
Quản lý mạng xã hội trên các nền tảng tiktok, facebook, youtube...
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, biết về website, email Mkt
Có kinh nghiệm chạy vpcs là 1 lợi thế
Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI
Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 30tr ( lương cứng 7,5tr + thưởng + % doanh số)
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng tháng của công ty.
Môi trường làm việc: Trẻ, Chuyên nghiệp, thân thiện, cung cấp đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ công việc
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được cung cấp máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
