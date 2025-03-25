Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo Facebook Ads
Phân tích số liệu quảng cáo, đo lường hiệu suất và đề xuất phương án cải thiện.
Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu suất tối ưu với chi phí hợp lý.
Phối hợp với team Content và Thiết kế để tạo nội dung quảng cáo thu hút.
Cập nhật xu hướng quảng cáo, thử nghiệm các phương pháp tối ưu mới.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1 ngày nghỉ phép hàng tháng có lương
Thưởng tết, Lương tháng 13, Sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty 26/02, 20/10, 8/3, Men’s Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
Được đào tạo về sản phẩm hàng tuần để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc
Được làm việc với team MKT đầy đủ vị trí, được hỗ trợ đào tạo từ TP và GĐ MKT trong suốt quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
