Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu quảng cáo Facebook Ads

Phân tích số liệu quảng cáo, đo lường hiệu suất và đề xuất phương án cải thiện.

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu suất tối ưu với chi phí hợp lý.

Phối hợp với team Content và Thiết kế để tạo nội dung quảng cáo thu hút.

Cập nhật xu hướng quảng cáo, thử nghiệm các phương pháp tối ưu mới.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1 ngày nghỉ phép hàng tháng có lương

Thưởng tết, Lương tháng 13, Sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty 26/02, 20/10, 8/3, Men’s Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động

Được đào tạo về sản phẩm hàng tuần để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc

Được làm việc với team MKT đầy đủ vị trí, được hỗ trợ đào tạo từ TP và GĐ MKT trong suốt quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

