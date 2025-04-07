Tuyển Facebook Ads G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại G U C H I Design
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 106 Louis VIII
- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhận kế hoạch, lên camp, test mẫu
Báo cáo số liệu, đề xuất ngân sách, hiệu chỉnh ads hàng ngày
Có mẫu win, vít ngân sách cao - Tối ưu chi phí quảng cáo <30%
Nhận content, đăng tải lên page - Tự xây page theo mục tiêu (nếu cần)
Ưu tiên các ứng viên nộp CV sớm, nếu phù hợp sẽ triển khai công việc luôn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm chạy ads thời trang nữ cao cấp
Có laptop cá nhân
Có kĩ năng làm việc nhóm tốt, báo cáo tốt
Có laptop cá nhân
Có kĩ năng làm việc nhóm tốt, báo cáo tốt
Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương cứng 8 + thưởng doanh số (có bảng cơ chế đi kèm)
Sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường
Công ty cung cấp hình ảnh, video và tài khoản của Brand để chạy ads
Sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường
Công ty cung cấp hình ảnh, video và tài khoản của Brand để chạy ads
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI