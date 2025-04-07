Tuyển Facebook Ads G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 106 Louis VIII - Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận kế hoạch, lên camp, test mẫu

Báo cáo số liệu, đề xuất ngân sách, hiệu chỉnh ads hàng ngày

Có mẫu win, vít ngân sách cao - Tối ưu chi phí quảng cáo <30%

Nhận content, đăng tải lên page - Tự xây page theo mục tiêu (nếu cần)

Ưu tiên các ứng viên nộp CV sớm, nếu phù hợp sẽ triển khai công việc luôn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm chạy ads thời trang nữ cao cấp

Có laptop cá nhân

Có kĩ năng làm việc nhóm tốt, báo cáo tốt

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 8 + thưởng doanh số (có bảng cơ chế đi kèm)

Sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường

Công ty cung cấp hình ảnh, video và tài khoản của Brand để chạy ads

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.