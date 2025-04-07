Tuyển Facebook Ads G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Facebook Ads G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

G U C H I Design
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
G U C H I Design

Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại G U C H I Design

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 106 Louis VIII

- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận kế hoạch, lên camp, test mẫu
Báo cáo số liệu, đề xuất ngân sách, hiệu chỉnh ads hàng ngày
Có mẫu win, vít ngân sách cao - Tối ưu chi phí quảng cáo <30%
Nhận content, đăng tải lên page - Tự xây page theo mục tiêu (nếu cần)
Ưu tiên các ứng viên nộp CV sớm, nếu phù hợp sẽ triển khai công việc luôn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm chạy ads thời trang nữ cao cấp
Có laptop cá nhân
Có kĩ năng làm việc nhóm tốt, báo cáo tốt

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 8 + thưởng doanh số (có bảng cơ chế đi kèm)
Sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường
Công ty cung cấp hình ảnh, video và tài khoản của Brand để chạy ads

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

G U C H I Design

G U C H I Design

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 106 Louis VIII - Khu Đô Thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-facebook-ads-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job346594
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH truyền thông KSS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Trường dạy nghề Bách Khoa Hà Nội
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH truyền thông Đại Trùng Thủy
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-AGRICULTURE
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DƯƠNG SÂM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JAPANSHOP.VN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ HMM
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO BOL VIỆT NAM
7 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ZENCO VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm