Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Galaxy 3, Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các chiến dịch quảng cáo online

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Facebook…

Xây dựng nội dung và tối ưu nội dung quảng cáo để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Theo dõi và điều chỉnh nội dung, tối ưu hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan. Có kiến thức về Facebook Ads

Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan. Đã từng làm mảng giáo dục là 1 lợi thế

Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook ads

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có laptop làm việc

Có thể đi làm ngay

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng + Thưởng (theo năng lực)

Thu nhập tương xứng năng lực, Tăng lương định kỳ

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được nghỉ phép 12 ngày/năm

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Được làm việc trong đơn vị uy tín về đào tạo tiếng anh cho học sinh

Môi trường làm việc sạch đẹp, lịch sự

Công việc ổn định phát triển lâu dài

Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6 ( 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h30 ) tại văn phòng. Thứ 7 làm online (Hoặc offline theo yêu cầu của quản lý)

Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ,tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin