Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Galaxy 3, Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các chiến dịch quảng cáo online
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Facebook…
Xây dựng nội dung và tối ưu nội dung quảng cáo để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Theo dõi và điều chỉnh nội dung, tối ưu hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan. Có kiến thức về Facebook Ads
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí liên quan. Đã từng làm mảng giáo dục là 1 lợi thế
Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook ads
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có laptop làm việc
Có thể đi làm ngay

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng + Thưởng (theo năng lực)
Thu nhập tương xứng năng lực, Tăng lương định kỳ
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được nghỉ phép 12 ngày/năm
Thưởng các ngày Lễ, Tết
Được làm việc trong đơn vị uy tín về đào tạo tiếng anh cho học sinh
Môi trường làm việc sạch đẹp, lịch sự
Công việc ổn định phát triển lâu dài
Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6 ( 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h30 ) tại văn phòng. Thứ 7 làm online (Hoặc offline theo yêu cầu của quản lý)
Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ,tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

