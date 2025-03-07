Tuyển Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần 1OFFICE
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.
Phối hợp với team Content để xây dựng ý tưởng quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng, đối tượng khách hàng mục tiêu, thiết kế landing page
Nghiên cứu các update mới của Facebook Ads thường xuyên để đưa ra các phương pháp chạy ads phù hợp, hiệu quả cho mỗi thời điểm.
Phân tích các chỉ số báo cáo của FB để tối ưu chiến dịch quảng cáo đạt được hiệu quả tốt nhất.
Báo cáo kết quả hoạt động marketing đã triển khai định kỳ và đưa ra các phương án tối ưu (Lead, ME, CPL, CPM…)
Tham gia phối hợp với bộ phận Truyền thông để triển khai các chiến dịch marketing tổng thể từ Branding đến Performance
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tối ưu chất lượng data từ marketing hướng tới hiệu quả tốt nhất về doanh thu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing (Ads)
Điểm cộng cho ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho sản phẩm B2B
Khả năng viết content quảng cáo, biết chỉnh sửa landing page
Có kiến thức marketing, có khả năng phân tích và tối ưu quảng cáo để tăng chuyển đổi
Có khả năng tự học, tự tìm hiểu kiến thức mới về Marketing, Branding

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15M
Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng;
Thưởng lương tháng 13
Review đánh giá năng lực 2 lần/năm
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,…
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game…
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty
Chế độ du lịch: 1 năm/lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 3, G2, tòa FiveStar, 460 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 3, 222 Hoàng Hoa Thám, P. 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

