Tuyển IT phần mềm FPT IS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo việc phát triển và duy trì cả phần front-end và back-end của ứng dụng web. Tham gia vào quy trình thiết kế, phát triển và triển khai các tính năng mới của ứng dụng. Đảm bảo tính nhất quán, hiệu suất và bảo mật của hệ thống. Hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm phát triển, đảm bảo họ hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ và chất lượng mong đợi. Phát triển và thúc đẩy văn hóa làm việc tích cực, động viên và khích lệ sự sáng tạo trong nhóm. Quản lý và giám sát các dự án, đảm bảo rằng các mục tiêu được đạt được và các rủi ro được quản lý hiệu quả. Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan như nhóm thiết kế, quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất. Các công việc khác từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo về: Front-end: ReactJS và kiến thức vững về CSS/HTML5. Back-end: TypeScript/JavaScript hoặc Java. Kinh nghiệm làm việc với các framework và thư viện: Front-end: Có kinh nghiệm làm việc với SPA (Single Page Application) và Micro Frontend. Hiểu biết về GraphQL là một lợi thế. Back-end: Thành thạo ExpressJS, NodeJS hoặc Spring Boot. Hiểu biết về Spring Security là một lợi thế. Kiến thức về bảo mật: Hiểu biết về OAuth2, JWT và OpenID. Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ và công cụ phát triển phần mềm: Caching và Indexing Service: Redis và ElasticSearch. Message Broker: Apache Kafka. Data Processing: Apache Spark, Tableau, Superset. Kiến thức về cơ sở dữ liệu và lưu trữ: PostgreSQL và các hệ quản lý cơ sở dữ liệu khác. MongoDB hoặc các cơ sở dữ liệu NoSQL. Lưu trữ dữ liệu S3. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Trình độ tiếng Anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. Sẵn lòng học hỏi và nắm bắt nhanh các công nghệ mới và xu hướng phát triển.

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu

• Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh

• Xem xét tăng lương hàng năm;

• Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau

• Được học hỏi và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ Cloud/4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế , SmartCity ..

• Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;

• Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.

• 12 ngày phép/năm + 3 ngày phép nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

• Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

