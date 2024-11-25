Tuyển Game Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

Tuyển Game Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

Game Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

Mức lương
1,000 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH VALOFE Việt Nam, Tầng 5, Tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 1,000 - 2 USD

- Phát triển và vận hành các dự án game của công ty
- Xây dựng hệ thống vận hành nội bộ
- Kết nối với các nền tảng của bên thứ 3 hỗ trợ phát triển tính năng mới và vận hành game
- Quản lý, kiểm soát và tối ưu chi phí, hiệu suất của server
- Đảm bảo tiến độ của dự án

Với Mức Lương 1,000 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm lập trình PHP
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Laravel
- Có khả năng thiết kế và phân tích server DB
- Tư duy hệ thống tốt, có khả năng tối ưu hệ thống từ hạ tầng đến logic để đáp ứng lượng người dùng tăng trưởng nhanh và đa dạng
- Thành thạo và vận dụng tốt các loại database khác nhau SQL, NoSql
- Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng thực tế (Vận hành xử lý lỗi phát sinh, đưa ra giải pháp thích hợp giải quyết vấn đề)
- Có hiểu biết về khả năng và cách vận dụng của client
- Có khả năng triển khai hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau (linux, window...)
[Ưu tiên]
- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển game

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, nghỉ phép và các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động hiện hành; nghỉ hè, nghỉ sinh nhật hưởng 100% lương.
- Trợ cấp ăn trưa 1 triệu/ tháng.
- Trợ cấp hiếu hỉ, quà cáp lễ tết, sinh nhật; cà phê, trà bánh...miễn phí
- Xét tăng lương định kỳ
- Cơ hội tham gia các dự án Mobile Game chất lượng cao để phát triển bản thân như game Strategy&Tactical Role Playing, Simulation City Builder, Scrolling Action-RPG, MMORPG (ICA M), Simulation Sport RPG (FISH), MO ARPG (Kritika)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Times tower, số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-thu-nhap-1-000-2-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256438
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Falcon Technology
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Falcon Technology
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất