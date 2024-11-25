Tuyển Game Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH VALOFE Việt Nam, Tầng 5, Tòa Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer

- Phát triển và vận hành các dự án game của công ty

- Xây dựng hệ thống vận hành nội bộ

- Kết nối với các nền tảng của bên thứ 3 hỗ trợ phát triển tính năng mới và vận hành game

- Quản lý, kiểm soát và tối ưu chi phí, hiệu suất của server

- Đảm bảo tiến độ của dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm lập trình PHP

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Laravel

- Có khả năng thiết kế và phân tích server DB

- Tư duy hệ thống tốt, có khả năng tối ưu hệ thống từ hạ tầng đến logic để đáp ứng lượng người dùng tăng trưởng nhanh và đa dạng

- Thành thạo và vận dụng tốt các loại database khác nhau SQL, NoSql

- Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng thực tế (Vận hành xử lý lỗi phát sinh, đưa ra giải pháp thích hợp giải quyết vấn đề)

- Có hiểu biết về khả năng và cách vận dụng của client

- Có khả năng triển khai hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau (linux, window...)

[Ưu tiên]

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển game

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, nghỉ phép và các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo luật lao động hiện hành; nghỉ hè, nghỉ sinh nhật hưởng 100% lương.

- Trợ cấp ăn trưa 1 triệu/ tháng.

- Trợ cấp hiếu hỉ, quà cáp lễ tết, sinh nhật; cà phê, trà bánh...miễn phí

- Xét tăng lương định kỳ

- Cơ hội tham gia các dự án Mobile Game chất lượng cao để phát triển bản thân như game Strategy&Tactical Role Playing, Simulation City Builder, Scrolling Action-RPG, MMORPG (ICA M), Simulation Sport RPG (FISH), MO ARPG (Kritika)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM

