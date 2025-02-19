Tuyển Game Developer Công Ty Cổ Phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC · Tham gia phát hành và vận hành các sản phẩm Game Online của Công ty · Tham gia trải nghiệm và đánh giá để tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng mới cho Công Ty. · Lên kế hoạch vận hành và tương tác với đối tác thiết kế sự kiện ingame/outgame nâng cao doanh thu cho sản phẩm mỗi tháng. · Phân tích các số liệu của sản phẩm để định hướng phát triển cho sản phẩm. · Playtest và tìm lỗi, đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định. · Report sản phẩm vận hành theo định kỳ theo yêu cầu. · Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm. · Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng/vận hành. · Phối hợp với các phòng ban khác trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. YÊU CẦU ỨNG VIÊN · Đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng · Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng ở các vị trí tương đương trong các đơn vị phát hành game tại Việt Nam · Trung thực, chủ động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc và chịu được áp lực cao · Có khả năng tư duy logic tốt với các dữ liệu/chỉ số. · Có khả năng diễn đạt ý tưởng và giao tiếp hiệu quả. · Khung thời gian linh động theo công việc. · Có đam mê và sử dụng thành thạo với các dịch vụ trực tuyến (Mạng xã hội, Forum, Social Game, Game online) · Ưu tiên ứng viên đam mê chơi Game thể loại MMORPG, Card Battle, Thẻ tướng, Tiên hiệp, Kiếm hiệp…(Ưu tiên game Mobile) · Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các IP phim/truyện/manga/anime xu hướng. · Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về đánh giá game,cập nhật xu hướng thị trường game, phân tích số liệu liên quan tới người dùng với những sở thích và thị hiếu quốc tế khác nhau.

Tại Công Ty Cổ Phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

III. QUYỀN LỢI Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen Funtime, Vé gửi xe free.

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin