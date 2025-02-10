Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

Game Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Green Park Tower, Lô 33, ngõ 6 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển game trên engine Cocos creator
Phát triển các sản phẩm game mobile trên nền tảng Android, iOS
Nâng cấp và tối ưu các game của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Technical Skill :
Có kinh nghiệm kinh nghiệm trên 2 năm lập trình Mobile (Chấp nhận đào tạo các bạn đã có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm).
Kiến thức và kinh nghiệm về ngôn ngữ JavaScript/TypeScripC
Yêu thích và đam mê lập trình, lập trình game
Kiến thức và kinh nghiệm về cocos creator
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Unity
Đã có sản phẩm trên store Android hoặc iOS hoặc có thêm kiến thức cocos 2js là lợi thế. Hoặc tham gia phát triển sản phẩm đó là một lợi thế
Soft skill:
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử ký vấn đề tốt.
Có khả năng tiếp thu kiến thức mới tốt.
Năng động, cởi mở, có khả năng chịu áp lực công việc lớn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn được làm việc trong môi trường rất cởi mở, thân thiện, thoải mái và sáng tạo.
cởi mở, thân thiện, thoải mái và sáng tạo.
- Bạn được tham gia phát triển/nâng cấp các sản phẩm có hàng triệu người dùng.
- Được hỗ trợ và tư vấn trong công việc + được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.
- Bạn được chủ đồng đề xuất các ý kiến để cải tiến sản phẩm..
- Fulltime từ thứ 2-6, nghỉ 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.
Fulltime từ thứ 2-6
- Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí tại nhà bếp công ty, hoa quả, đồ ăn uống, trà sữa luôn sẵn sàng tại nơi làm việc.
Bữa ăn trưa chất lượng và miễn phí
hoa quả, đồ ăn uống, trà sữa
- Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, quà sinh nhật, quà cho bé con của Nhân viên ( dịp 1/6 ).
- Du lịch + Teambuilding thú vị;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc + khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn hàng năm ( Công ty tổ chức).
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
khám sức khỏe định kỳ
- CLB câu lạc bộ bóng đá, cờ tướng tổ chức thường xuyên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 433 Phố Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

