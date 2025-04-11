Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, tòa N01 - T3, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển và triển khai cơ chế gameplay, AI, vật lý và UI của trò chơi.

Tối ưu hóa hiệu suất game trên nhiều nền tảng Mobile.

Mobile

Kết hợp với đội ngũ thiết kế và nghệ sĩ để tích hợp tài nguyên và hoạt ảnh.

Sửa lỗi và cải thiện trải nghiệm người chơi.

Sử dụng các công cụ như Unity để phát triển game.

Unity

Viết code sạch, hiệu quả bằng C#, Lua, XML.

C#, Lua, XML

Tích hợp tính năng multiplayer/networking.

multiplayer/networking

Cập nhật xu hướng công nghệ mới trong ngành game.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Phát triển Game hoặc lĩnh vực liên quan (hoặc có kinh nghiệm tương đương).

Thành thạo C#, Lua, XML trong phát triển game.

C#, Lua, XML

Có kinh nghiệm với các engine game như Unity.

Unity

Hiểu biết về vật lý game, AI, rendering.

Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và đam mê game.

Có kinh nghiệm phát triển AR/VR.

Biết về mô hình hóa 3D, hoạt ảnh, shader.

Hiểu về chiến lược kiếm tiền trong game (quảng cáo, in-app purchases).

Kinh nghiệm phát triển game đa nền tảng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin