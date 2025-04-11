Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 03, tòa N01

- T3, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển và triển khai cơ chế gameplay, AI, vật lý và UI của trò chơi.
Tối ưu hóa hiệu suất game trên nhiều nền tảng Mobile.
Mobile
Kết hợp với đội ngũ thiết kế và nghệ sĩ để tích hợp tài nguyên và hoạt ảnh.
Sửa lỗi và cải thiện trải nghiệm người chơi.
Sử dụng các công cụ như Unity để phát triển game.
Unity
Viết code sạch, hiệu quả bằng C#, Lua, XML.
C#, Lua, XML
Tích hợp tính năng multiplayer/networking.
multiplayer/networking
Cập nhật xu hướng công nghệ mới trong ngành game.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Phát triển Game hoặc lĩnh vực liên quan (hoặc có kinh nghiệm tương đương).
Thành thạo C#, Lua, XML trong phát triển game.
C#, Lua, XML
Có kinh nghiệm với các engine game như Unity.
Unity
Hiểu biết về vật lý game, AI, rendering.
Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và đam mê game.
Có kinh nghiệm phát triển AR/VR.
Biết về mô hình hóa 3D, hoạt ảnh, shader.
Hiểu về chiến lược kiếm tiền trong game (quảng cáo, in-app purchases).
Kinh nghiệm phát triển game đa nền tảng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà N01-T3 khu ngoại giao đoàn, Đ. Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

