Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống backend cho các dự án game của công ty.

Làm việc với MongoDB, MySQL để xây dựng các hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Phối hợp các đội ngũ khác để phát triển API cho game, dễ bảo trì và mở rộng trên nền tảng Node.js.

Chịu trách nhiệm bảo trì, tối ưu hiệu năng, khắc phục sự cố game server

Thực hiện các công việc liên quan đến big data, bao gồm việc xây dựng và tối ưu các hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu lớn.

Đảm bảo chất lượng mã nguồn và thực hiện kiểm tra tự động hóa.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm backend với Nodejs, REST/JSON based APIs

Kinh nghiệm lập trình web (HTML/CSS, JavaScript).

Có kinh nghiệm làm việc với socket, multiplayer online game, PvP game là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với NoSQL database như: MongoDB, DynamoDB

Có kinh nghiệm với Redis và các Message Queue

Có kiến thức về quản trị server, bảo mật và cấu hình server.

Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt.

Đã từng làm việc với những hệ thống microservices là một điểm cộng

Có kiến thức về làm game mobile hoặc game engine như Unity3D là một lợi thế

Chịu được áp lực lớn và có thể làm việc độc lập hoặc với team

Có thái độ cầu thị và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13-18M

Thưởng dự án, lương tháng thứ 13

Thu nhập lên tới 15-17+ tháng lương 1 năm

Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý

Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết

Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.

Cơ hội phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader có kinh nghiệm phát triển game thị trường.

Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ

Review tăng lương sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

