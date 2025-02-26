Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

Game Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống backend cho các dự án game của công ty.
Làm việc với MongoDB, MySQL để xây dựng các hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Phối hợp các đội ngũ khác để phát triển API cho game, dễ bảo trì và mở rộng trên nền tảng Node.js.
Chịu trách nhiệm bảo trì, tối ưu hiệu năng, khắc phục sự cố game server
Thực hiện các công việc liên quan đến big data, bao gồm việc xây dựng và tối ưu các hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn và thực hiện kiểm tra tự động hóa.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm backend với Nodejs, REST/JSON based APIs
Kinh nghiệm lập trình web (HTML/CSS, JavaScript).
Có kinh nghiệm làm việc với socket, multiplayer online game, PvP game là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với NoSQL database như: MongoDB, DynamoDB
Có kinh nghiệm với Redis và các Message Queue
Có kiến thức về quản trị server, bảo mật và cấu hình server.
Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt.
Đã từng làm việc với những hệ thống microservices là một điểm cộng
Có kiến thức về làm game mobile hoặc game engine như Unity3D là một lợi thế
Chịu được áp lực lớn và có thể làm việc độc lập hoặc với team
Có thái độ cầu thị và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13-18M
Thưởng dự án, lương tháng thứ 13
Thu nhập lên tới 15-17+ tháng lương 1 năm
Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý
Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết
Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.
Cơ hội phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader có kinh nghiệm phát triển game thị trường.
Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ
Review tăng lương sau 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 23 Đường Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-game-developer-thu-nhap-13-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job323872
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Falcon Technology
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Falcon Technology
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Falcon Technology
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gameloft
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Gameloft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Gameloft
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 1,500 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tới 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TUẤN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TUẤN PHÁT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS
400 - 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Skynet Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Rainbow 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 USD Công ty TNHH Rainbow 5S
Trên 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD Công ty cổ phần Gplay
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Game Developer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer Công ty TNHH Pentalog Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công Ty Cổ Phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Apero Technologies Group
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
500 - 15 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm