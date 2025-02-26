Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống backend cho các dự án game của công ty.
Làm việc với MongoDB, MySQL để xây dựng các hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Phối hợp các đội ngũ khác để phát triển API cho game, dễ bảo trì và mở rộng trên nền tảng Node.js.
Chịu trách nhiệm bảo trì, tối ưu hiệu năng, khắc phục sự cố game server
Thực hiện các công việc liên quan đến big data, bao gồm việc xây dựng và tối ưu các hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn và thực hiện kiểm tra tự động hóa.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm lập trình web (HTML/CSS, JavaScript).
Có kinh nghiệm làm việc với socket, multiplayer online game, PvP game là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với NoSQL database như: MongoDB, DynamoDB
Có kinh nghiệm với Redis và các Message Queue
Có kiến thức về quản trị server, bảo mật và cấu hình server.
Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt.
Đã từng làm việc với những hệ thống microservices là một điểm cộng
Có kiến thức về làm game mobile hoặc game engine như Unity3D là một lợi thế
Chịu được áp lực lớn và có thể làm việc độc lập hoặc với team
Có thái độ cầu thị và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng dự án, lương tháng thứ 13
Thu nhập lên tới 15-17+ tháng lương 1 năm
Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý
Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết
Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.
Cơ hội phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader có kinh nghiệm phát triển game thị trường.
Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ
Review tăng lương sau 6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
