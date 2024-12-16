Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: thửa đất số 11 tờ bản đồ 50 cụm công nghiệp dốc sặt, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của các bộ phận liên quan, đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả và đúng kế hoạch.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên sản xuất, đào tạo và hướng dẫn nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng và công nghệ mới để đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho ban giám đốc.

Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Quản lý ngân sách và chi phí kinh doanh hiệu quả.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất hoặc xuất nhập khẩu.

Có kiến thức sâu rộng về thị trường hàng hóa, tài chính, chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, hưởng % lợi nhuận sau thuế ..

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng quản lý.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như thưởng lễ, tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

