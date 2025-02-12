Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 42, Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh - Tòa nhà Vũ Khanh, đường Âu Cơ, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Quản lý, điều hành trung tâm tiếng anh học sinh

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược và chỉ tiêu tuyển sinh trung tâm

- Quản lý và giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, trải nghiệm khách hàng, kết quả hoạt động, chỉ tiêu doanh số

-Bao quát và quản lý vận hành các hoạt động của trung tâm: Tuyển sinh, đào tạo, chăm sóc học viên, đối tác... đảm bảo các chỉ tiêu công việc của công ty

- Xây dựng và làm việc với các khách hàng, đối tác, trường học, phụ huynh

- Phối hợp với phòng Marketing triển khai các hoạt động marketing, PR tại cơ sở

- Phối hợp với phòng ban chuyên môn học thuật mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất

- Quản lý và đào tạo, phân công công việc cho nhân viên tại cơ sở đáp ứng hiệu quả công việc

- Quản lý và Kiểm soát cơ sở vật chất tại cơ sở

- Thực hiện công việc và báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí quản lý trung tâm tiếng anh mạnh về kinh doanh, tuyển sinh

- Kỹ năng quản lý, điều hành, đàm phán, thuyết phục, đào tạo, huấn luyện tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc tốt.

- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp.

- Chủ động, sáng tạo trong công việc.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm.

-Chọn địa điểm làm việc tại Thuận Thành Bắc Ninh hoặc Thành phố Bắc Ninh

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20 - 50 triệu/tháng trở lên (lương cứng cao + Hoa hồng)

- Lương thưởng hấp dẫn, hàng tháng trả đúng ngày

- Thu nhập hoàn toàn tương xứng với năng lực

- Sản phẩm uy tín về chất lượng giáo dục tiếng anh cho học sinh, có tiếng ở Bắc Ninh

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tốt

- Môi trường làm việc thoải mái, phát huy năng lực, được ghi nhận xứng đáng

- Cơ hội phát triển lên Giám đốc hệ thống

- Chế độ đầy đủ , ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin