Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Xây dựng sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty để thực hiện được các nhiệm vụ thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan.

- Lập kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan phù hợp với quy hoạch của các dự án, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển cây xanh, cảnh quan đã được duyệt.

- Giám sát nhà thầu thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng với bản vẽ và các thông số kỹ thuật đối với các hợp đồng thuê ngoài.

- Phát triển mở rộng cung cấp dịch vụ về cây xanh, vệ sinh môi trường khu đô thị cho các đối tác mới trên thị trường

- Chịu trách nhiệm về việc duy trì, duy tu hệ thống cây xanh.

- Xây dựng phương án cải tạo cây cối, nâng cấp, cải tạo các tiểu cảnh để làm sinh động cảnh quan trong các Khu đô thị thuộc Tập đoàn đang quản lý.

- Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo theo quy định của Công ty và Tập đoàn

- Quy hoạch và thiết kế vườn ươm, lập kế hoạch ươm trồng giống cây.

- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng/ban, trưởng bộ phận trong chức năng quản lý.

- Tạo dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ một cách hiệu quả với các đối tác, khách hàng, nhà thầu cây xanh của Công ty.